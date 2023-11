Ein Flugzeugabsturz in der nordrhein-westfälischen Gemeinde Hünxe hat am Freitagabend einen Toten und einen Schwerverletzten gefordert. Das Kleinflugzeug war in der Nähe eines Flugplatzes in ein Waldstück gestürzt und in mehrere Teile zerbrochen.

Ein Insasse starb noch am Unfallort, trotz Wiederbelebungsmaßnahmen der Rettungskräfte. Die schwerverletzte Person wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an, wie ein Sprecher der Polizei in Wesel sagte.

