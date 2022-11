Polizeimeldungen

„Flammen lodern aus Fenstern“: Feuer-Inferno in Oberhausener Mehrfamilienhaus

14. November 2022

Feuer-Hölle in Oberhausen! In einem Mehrfamilienhaus brennen mehrere Etagen. Die Flammen ragen aus den Fenstern heraus.

Das Haus in der Elsässerstraße in Oberhausen steht in Flammen. Foto: privat