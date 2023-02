Flammen-Inferno auf der A61 bei Swisttal: Lkw brennt aus – Fahrbahn gesperrt

Ein ausgebrannter Lastwagen auf der A61 bei Swisttal hat auch am Tag nach dem Unfall noch den Verkehr teilweise beeinträchtigt.

In Fahrtrichtung Venlo müsse nun im Tagesverlauf die Fahrbahndecke aller drei Spuren am Unfallort abgefräst werden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Seit der Nacht sei aber nach vorübergehender Vollsperrung zumindest ein Überholstreifen freigegeben. In Fahrtrichtung Köln rolle der Verkehr wieder uneingeschränkt.

Der Lastwagen war am Mittwochmittag nahe Swisstal-Heimerzheim im Rhein-Sieg-Kreis (NRW) ausgebrannt.

dpa