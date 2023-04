Feuerwehr löscht brennende Veranstaltungshalle in Mönchengladbach

Die Feuerwehr hat im Mönchengladbacher Stadtbezirk Hardt eine brennende Veranstaltungshalle gelöscht. Die etwa 210 Quadratmeter große Halle sei beim Eintreffen der Wehrleute am Samstagabend bereits völlig mit Rauch ausgefüllt gewesen, teilte die Feuerwehr am Sonntagmorgen mit. Den eigentlichen Brand habe man erst nach einer längeren Suche in einem Lagerraum entdecken können.

Ein Übergreifen der Flammen auf das Hallendach und die angrenzenden Gebäude hätten die rund 90 Einsatzkräfte verhindern können. Da sich der Rauch auch in den Straßen von Hardt-Mitte verteilt hätte, seien die Anwohnerinnen und Anwohner über die „NINA“-Warn-App noch bis in die frühen Morgenstunden dazu aufgefordert worden, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine Gefahr habe darüber hinaus jedoch nicht für die Menschen bestanden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Nach mehr als sechs Stunden war der Brand gelöscht. Danach sei die ausgebrannte Halle entraucht worden, teilte die Feuerwehr mit. Über die Brandursache werde noch ermittelt, so ein Sprecher der Polizei.

dpa