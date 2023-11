Feuer in Solingen: Brand auf dem Gelände des Müllheizkraftwerks

Feuerwehreinsatz in Solingen! Am Samstagnachmittag (4. November) ist eine Müllrutsche auf dem Gelände des Müllheizkraftwerks in Brand geraten. Ersten Erkenntnissen zufolge sei es auf der Rutsche aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Entzündung gekommen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Das Feuer habe sich dann bis nach oben in das Dachgeschoss des etwa 32 Meter hohen Gebäudes ausgebreitet, an dem die Rutsche angebracht ist.

Die Einsatzkräfte waren demnach mit mehreren Löschzügen vor Ort und kontrollierten auch am Nachmittag noch den Brandherd. Das Feuer lodere immer wieder auf, sagte der Sprecher. Das Ende des Einsatzes sei noch nicht absehbar. Die Höhe, in der die Feuerwehrleute löschen müssen, mache den Einsatz für sie besonders beschwerlich, sagte der Sprecher.

dpa