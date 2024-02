Neuss: Feuer im Johanna-Etienne-Krankenhaus – Patienten-Evakuierung

Am Mittwoch (28. Februar) mussten 140 Patienten eines Krankenhauses in Neuss (NRW) in Sicherheit gebracht werden, nachdem es zu einem Brand um 8.48 Uhr im Serverraum gekommen war. Die Feuerwehr teilte mit, dass mehrere verrauchte Stationen des Johanna-Etienne-Krankenhauses schnell evakuiert wurden, wobei die Belegschaft bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit der Evakuierung begonnen hatte.

Die Patienten wurden auf anderen Stationen untergebracht und es wurden keine Verletzten gemeldet. Der Brand im Serverraum brach am Morgen aus unklarer Ursache aus, wurde aber schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Rund 80 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz, und umfangreiche Lüftungsmaßnahmen dauerten bis in den frühen Nachmittag an.

Eine Evakuierung hatte es am Mittwoch auch in Köln gegeben. Dort war eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg im Volksgarten aufgetaucht.

mit dpa