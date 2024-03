Bedburg-Hau: Seniorenheim nach Brand nicht mehr bewohnbar

Nach einem Brand in einem Seniorenheim in Bedburg-Hau am Niederrhein (NRW) ist das Gebäude nach Angaben der Feuerwehr nicht mehr bewohnbar. Ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr erklärte am Montagvormittag (4. März), dass das Pflegeheim aufgrund der Zerstörung der Brandmeldeanlage nicht mehr bewohnbar sei. Die Bewohner müssen daher anderweitig untergebracht werden. Es wurde auch von einem „massiven Rauchschaden“ berichtet.

Seniorenheim am Niederrhein in Flammen – vier Bewohner tot

Bei dem Brand, der sich am Montagmorgen ereignete, sind nach ersten Erkenntnissen vier Bewohner des Seniorenheims ums Leben gekommen. Eine Sprecherin der Polizei in Kleve gab bekannt, dass mindestens 23 Menschen verletzt wurden, darunter 21 Bewohner.

Auch bei Wuppertal kam es am Wochenende zu einem heftigen Brand: Eine Mutter und ihre drei Kinder wurden dabei verletzt – ein Helikopter war im Einsatz.

Mit Material der dpa