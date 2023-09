Feuer in Autowerkstatt in Oberhausen – Rauch bis Mülheim

Feuersbrunst in Oberhausen! Dort hat ein Brand in einer Autowerkstatt starke Rauchentwicklung ausgelöst, die noch weit über die Stadtgrenze hinaus zu sehen war. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte die Werkstatt am Freitagabend bereits vollständig, als die Einsatzkräfte dort eintrafen. Es gab keine Verletzten. Die Schadenhöhe war zunächst nicht bekannt.

Rund 45 Feuerwehrleute verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Gebäude, wie es weiter hieß. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Luftmessungen in den angrenzenden Gebieten durchgeführt. Eine Gesundheitsgefährdung durch den Rauch wurde aber nicht festgestellt. Auch der Mülheimer Stadtteil Dümpten war von der Rauchentwicklung betroffen, wie die dortige Feuerwehr mitteilte.

dpa