Feuer im Seniorenheim: Mann (62) aus Viersen stirbt in Klinik

Nach einem Zimmerbrand in einem Seniorenheim in Viersen am Niederrhein (NRW) ist ein Mann seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 62-Jährige sei im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei am Sonntag (12. März) mit. Fünf weitere Bewohner erlitten Schockzustände und Rauchgasvergiftungen und kamen ebenfalls ins Krankenhaus, wie die Stadtverwaltung zuvor mitgeteilt hatte.

Demnach war am Sonntagmorgen gegen 7.20 Uhr wegen eines Feuers im Zimmer eines Mannes der Alarm losgegangen. Wenig später barg die Feuerwehr den Schwerverletzten aus dem brennenden Raum. Die Einsatzkräfte löschten den Brand. Der Gebäudetrakt wurde jedoch stark verraucht und konnte zunächst nicht genutzt werden. Die Bewohner kamen vorübergehend in anderen Zimmern der Einrichtung unter.

Die Ursache für den Brand war nach Polizeiangaben zunächst noch unklar. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

dpa