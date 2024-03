Ennepetal: Mutter und Kinder bei Brand verletzt – Helikopter

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Ennepetal, östlich von Wuppertal, wurden am Freitagnachmittag (1. März) eine Mutter und ihre drei Kinder verletzt. Ein neunjähriger Junge musste laut Polizeiangaben mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik im Ruhrgebiet gebracht werden, befindet sich aber mittlerweile außer Lebensgefahr. Die 29-jährige Mutter, ihre Säuglingstochter und ihr sechsjähriger Sohn wurden mit Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser gebracht, wie die Feuerwehr berichtete.

Das Feuer brach offenbar im Keller des Gebäudes aus. Der Treppenbereich sowie die Wohnungen in allen drei Stockwerken waren stark verqualmt. Die Polizei führt derzeit Ermittlungen zur Brandursache durch. An dem Einsatz, der fünf Stunden dauerte, waren 84 Feuerwehrleute mit 19 Fahrzeugen, das Technische Hilfswerk (THW) und die Polizei beteiligt.

mit dpa