Polizeimeldungen NRW

Feuerdrama in Mönchengladbacher Krankenhaus: Zwei Schwerverletzte, 30 Evakuierte

27. Februar 2024

In der Nacht zu Dienstag kam es zu einem Brand in einem Patientenzimmer eines Krankenhauses in Mönchengladbach. Zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt, 30 weitere mussten aus der Station evakuiert werden.