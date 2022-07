Fahrer schläft ein und baut Unfall – zwei Kinder schwer verletzt

Müde Auto zu fahren ist meist kein guter Ratgeber. Das wurde nun auch vier Personen bei einem Verkehrsunfall in Blomberg im Kreis Lippe (NRW) zum Verhängnis, die allesamt verletzt wurden. Der 55 Jahre Fahrer sei am Steuer eingenickt und mit dem Auto in einen Graben gefahren, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Er und seine beiden 13- und 15-jährigen Kinder wurden bei dem Unfall in der Nacht zum Montag schwer verletzt. Eine 47-jährige Beifahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Alle Insassen wurden ins Krankenhaus gebracht und der Führerschein des Fahrers sichergestellt.

dpa