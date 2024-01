Essen: Tausende Menschen demonstrieren gegen Rechts

Tausende Menschen haben in Essen am Montagabend gegen die AfD protestiert. Nach Polizeiangaben waren 500 Demonstranten angemeldet. Doch es seien etwa 6700 gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Die Teilnehmer zogen durch den Stadtteil Rüttenscheid zur Grugahalle. Viele trugen Transparente mit Aufschriften wie: „Lasst Nazis nicht marschieren und auch nicht mitregieren“ oder „Bunt statt kackbraun“. Unter den Teilnehmern waren auch Gruppen wie „Omas gegen Rechts“ oder die DGB-Jugend.

Aufgerufen hatte das das von linken und bürgerlichen Organisationen getragene Bündnis „Essen stellt sich quer“. In ihrer Ankündigung beriefen sich die Initiatoren ausdrücklich auf einen Bericht des Medienhauses Correctiv über die Teilnahme von AfD-Funktionären bei einem Treffen radikal rechter Kreise im vergangenen Jahr in Potsdam, der bundesweit Besorgnis ausgelöst hatte.

Bereits am Wochenende waren bei mehreren Demonstrationen bundesweit Zehntausende gegen rechts auf die Straße gegangen. Gegen einen Neujahrsempfang der AfD demonstrierten am Samstag in Duisburg laut Polizei rund 2400 Menschen. In Düsseldorf setzten sich bei einer Kundgebung rund 650 Menschen dafür ein, ein Parteiverbot zu prüfen. Am Sonntag versammelten sich am Brandenburger Tor in Berlin sowie in Potsdam jeweils Tausende Menschen zu Großdemos gegen rechts.

dpa