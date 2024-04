Essen: Senior (72) überwältigt mehrfachen Einbrecher

Ein 72-jähriger Mann in Essen (NRW) hat einen mutmaßlichen Serieneinbrecher überwältigt, wie die Polizei am Donnerstag (4. April) mitteilte. Der Verdächtige soll im Stadtteil Kray innerhalb eines Tages mehrere Einbrüche begangen haben, darunter das Eintreten von Wohnungstüren. In allen Fällen wurden jedoch Zeugen durch den Lärm aufmerksam, sodass der Täter flüchtete. Was war passiert?

Am Mittwochabend hörte der 72-Jährige laute Geräusche aus der Gästetoilette seines Hauses. Als der Senior nachschaute, traf er auf den Verdächtigen, der offenbar durch das Toilettenfenster eingestiegen war. Der Rentner überwältigte den Eindringling und hielt ihn fest, bis die Polizei eintraf – Festnahme!

Essen: Einbrecher sitzt nun im Polizeigewahrsam

Der mutmaßliche Einbrecher (32) ist tschechischer Staatsbürger und besitzt keinen festen Wohnsitz in Deutschland.

Da bei allen vorherigen Taten die Personenbeschreibungen mit dem Erscheinungsbild des Festgenommenen übereinstimmen, wird er auch den vorangegangenen Taten verdächtigt. Die Kriminalpolizei hat dahingehend die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenhinweise an 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de.