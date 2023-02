Essen: Mutter misshandelt eigenes Baby zu Tode

Eine Mutter soll in Essen (NRW) ihr sechs Monate altes Baby zu Tode misshandelt haben. Die 22-Jährige sitze in Untersuchungshaft, eine Mordkommission habe den Fall übernommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag (23. Februar) mit.

Die 22-Jährige habe am Montag noch selbst die Rettungskräfte gerufen und von einem medizinischen Notfall bei dem kleinen Mädchen berichtet. Ein Notarzt konnte das Baby zunächst wiederbeleben, doch trotz einer Not-Operation im Krankenhaus sei das Mädchen am Mittwoch gestorben. Welche Verletzungen das Baby hatte, sagten die Ermittler nicht. Die Obduktion stehe noch aus.

Die Hinweise auf eine Misshandlung durch die Mutter hatten sich den Angaben zufolge immer weiter verdichtet. Gegen die Frau wird wegen Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt.

