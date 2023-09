Polizeimeldungen

Ermittlungen im Fall „Luise“ eingestellt – 12- und 13-jährige Tatverdächtige strafunmündig

12. September 2023

Am 11. März 2023 wurde die zwölfjährige Luise mit zahlreichen Messerstichen getötet – jetzt wurden die Ermittlungen zu dem Fall eingestellt.

Kerzen, Blumen und einige Kuscheltiere liegen an der Stelle im Wald, an der die Menschen in Freudenberg Abschied von Luise nehmen. Das zwölfjährige Mädchen Luise wurde am 11. März 2023 mit zahlreichen Messerstichen getötet. Foto: Christoph Reichwein/dpa