Nach einem Feuer in einer Scheune in Ennigerloh im Münsterland haben die Rettungskräfte am Dienstag eine Leiche gefunden.

Laut Mitteilung der Polizei des Kreises Warendorf ist die Identität und Herkunft des vermutlich männlichen Toten noch nicht geklärt. Auch sei die Brandursache noch offen. Nach dem Brand am Morgen gegen 7.30 Uhr war das Gebäude zum Teil eingestürzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

dpa