Betrunkene Seniorin (71) rammt Polizeiauto – Führerschein weg

In Ostwestfalen ereignete sich am Mittwoch ein kurioser Unfall. Eine völlig betrunkene Seniorin krachte in Enger in die Seite eines Polizeiautos.

Die Beamten hatten an einer Kreuzung anhalten müssen, als die 71-Jährige im Gegenverkehr die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und seitlich in den Streifenwagen prallte. Beim Aussteigen sei den Beamten gleich eine Alkoholfahne entgegengeschlagen. Sie kassierten den Führerschein der Frau ein und nahmen sie mit auf die Wache, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

dpa