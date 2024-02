Emmerich: 18-Jähriger rast frontal in LKW – zwei Schwerverletzte

Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Bundesstraße am Niederrhein sind zwei Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Ein 18-Jähriger sei am Montagmorgen (26. Februar) bei Emmerich ohne erkennbaren Grund nach links ausgeschert und in einen entgegenkommenden Lastwagen geprallt, teilte die Polizei mit.

Die Wucht des Aufpralls sei so groß gewesen, dass sowohl der 18-Jährige als auch der 59 Jahre alte Lastwagenfahrer eingeklemmt wurden und von der Feuerwehr befreit werden mussten. Beide kamen mit lebensgefährlichen Verletzungen in Spezialkliniken. Eine 27-jährige, die mit ihrem Auto in die Unfallstelle fuhr, wurde ebenfalls schwer verletzt.

dpa