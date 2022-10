Pünktlich zum Feierabendverkehr und Schulbeginn geht am Duisburger Hauptbahnhof (NRW) am Montagnachmittag (17. Oktober) gar nichts mehr. Alle Züge Richtung Duisburg stehen still auf den Gleisen. Der Hauptbahnhof ist gesperrt.

Duisburg Hauptbahnhof gesperrt: Herrenloses Gepäck sorgt für Chaos

Die Polizei ist vor Ort. Das Gepäckstück liegt unbeaufsichtigt in den Räumlichkeiten des Bahnhofs. In der Folge kommt es zu Verspätungen und Teilausfällen. Weitere Infos folgen.