Duisburg: Mann stirbt bei Wohnungsbrand – drei Verletzte

Schreckliche Bilder in Duisburg-Rheinhausen (NRW): Bei einem Wohnungsbrand am Freitagmorgen (3. März) auf der Beethovenstraße ist der Inhaber der Immobilie (60) ums Leben gekommen. Drei weitere Hausbewohner, ein Mann (56), eine Frau (29) sowie ihre Tochter (1,5 Jahre), kamen mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation mit Rettungswagen in Krankenhäuser.

Die Feuerwehr hatte die Flammen gegen 8.30 Uhr gelöscht. Anwohner der Nachbarhäuser konnten im Anschluss wieder in ihre Wohnungen. Ob die Bewohner des betroffenen Hauses zurückkehren können, wird derzeit geprüft. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein Sachverständiger wird in die Untersuchungen mit einbezogen. Der Leichnam soll zeitnah obduziert werden.