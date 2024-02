Duisburg; Bombendrohungen an mehreren Schulen – Polizei im Einsatz

Sorge in Duisburg: An gleich mehreren Schulen gingen am Mittwochabend Bombendrohungen ein. Die Eltern der Schüler an den betroffenen Schulen wurden umgehend informiert. Demnach sollten die Eltern selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder am Donnerstag in die Schule schicken.

Betroffen waren das Landfermann-Gymnasium, das Steinbart-Gymnasium, das Hildegardis-Gymnasium im Dellviertel, das Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium in Marxloh, das Franz-Haniel-Gymnasium in Homberg und das Kopernikus-Gymnasium in Walsum. Die Drohungen gingen gegen 21.30 Uhr per Mail bei den entsprechenden Stellen ein.

Es könnte auch noch mehr Schulen getroffen haben, berichtet die „Rheinische Post“, die sich dabei auf die Sprecherin der Polizei Duisburg bezieht. Allerdings gebe es derzeit keine unmittelbare Gefährdung, auch wenn die Polizei die Drohungen ernstnehme. Sicher ist aber, dass es aktuell keinen normalen Unterricht geben könne.

Die Ermittlungen nach Verdächtigen wurde bereits aufgenommen.