Polizeimeldungen NRW

Feuer-Inferno in Duisburg: Mann stirbt nach Wohnungsbrand im Mehrfamilienhaus

20. Dezember 2023

Tödliches Feuer-Inferno in Duisburg: Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses ist in Folge eines Wohnungsbrandes am Dienstagabend verstorben.