Düren bei Köln: Junge klettert auf Güterzug und bekommt Stromschlag

Am Freitagnachmittag (22. Juli) kam es am Bahnhof Düren (NRW) zu einem tragischen und sich leider wiederholenden Unglück. Ein 14-jähriger Junge wurde von einem Lichtbogen der Oberleitung getroffen. Einsatzkräfte kümmerten sich um den Schwerstverletzten, welcher mittels Hubschrauber in eine Klinik eingeflogen werden musste. Die Bundespolizei warnt vor den Gefahren der Bahnanlagen!

Gegen 16.40 Uhr am Freitag eilte die Bundespolizei Köln mit Blaulicht und Martinshorn nach Düren. Grund hierfür war die Meldung über einen 14-Jährigen, welcher auf einen Güterwagon kletterte und vom Bahnstrom, trotz Distanz zum Leitungskabel, getroffen wurde. Durch den Stromüberschlag fiel der Minderjährige zu Boden und blieb dort bewusstlos liegen. Ein ebenfalls 14-jähriges Mädchen sowie ein 14-jähriger Junge, welche Freunde des Verunfallten sind, alarmierten die Rettungskräfte. Die Polizei Düren, ein Rettungswagen sowie ein Notarzt und die Feuerwehr waren nebst Bundespolizei ebenfalls im Einsatz. Der schwerstverletzte Dürener wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik verbracht. Die Kräfte informierten seine Erziehungsberechtigten über den Vorfall und den Verbleib des Jungen.

Die Bundespolizei warnt eindringlich vor den Gefahren der Bahnanlagen. Ähnliche Vorfälle ereigneten sich letzten Sommer in Troisdorf, als ebenfalls ein 13- und ein 14-Jähriger auf einen Güterwaggon geklettert waren und vom Strom getroffen wurden. Beide Kinder starben an den Folgen des Unfalls.

Bahnstrom schlägt auch bei einer Distanz zum Leitungskabel von 1,50m auf Personen über! Meistens enden die Unfälle tödlich oder führen zu schwersten Verletzungen! Die Bundespolizei bittet Eltern, ihre Kinder über die Gefahren solcher Aktionen aufzuklären und verweist auf ihre Seite für mehr Informationen.

