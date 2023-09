Drogenrazzia in NRW und weiteren Bundesländern: 400 Beamte im Einsatz

Rund 400 Polizisten sind bei einer Razzia in NRW und zwei weiteren Bundesländern gegen den organisierten Handel mit Kokain und Marihuana vorgegangen. Am Dienstagmorgen (26. September) wurden bei einer Razzia mit Schwerpunkt in Velbert südlich von Essen 29 Objekte durchsucht und neun Haftbefehle gegen Verdächtige vollstreckt, hieß es am Dienstag aus Sicherheitskreisen.

Die verdeckten Ermittlungen gegen die Verdächtigen liefen bereits seit einem Jahr. Neben Velbert bei Essen, dem Schwerpunkt des Einsatzes, wurde die Polizei auch in Eckernförde (Schleswig-Holstein), Detmold (NRW) und Frankfurt/Main (Hessen) vorstellig. Dabei kamen auch Spezialkräfte zum Einsatz.

„Heute hat die Polizei die dicken Fische gefasst. Kluge Ermittlerarbeit und akribische Beweissicherung haben dazu geführt, dass wir die Drogenbande dingfest machen konnten“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). „Wir lassen nicht locker und zerschlagen die kriminellen Geschäfte der Drogenhändler.“

