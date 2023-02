Drama im Ruhrgebiet: Junge (†9) tot aufgefunden – Mutter im Verdacht

Ein neunjähriger Junge soll in Wetter (Ennepe-Ruhr-Kreis) von seiner eigenen Mutter getötet worden sein. Polizisten hätten den leblosen Jungen und die 42-jährige Frau, die selbst schwer verletzt war, in einer Wohnung gefunden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Sie gelte als dringend tatverdächtig und sei festgenommen worden. Die rechtsmedizinische Untersuchung ergab demnach, dass der Junge ertrank.

Den ersten Ermittlungen zufolge sei nicht auszuschließen, dass sie sich selbst schwer verletzte, hieß es. Genaue Hintergründe seien noch unklar. Die 42-Jährige hatte demnach am Freitagmorgen selbst den Notruf gewählt, Polizei und Rettungskräfte kamen daraufhin zu dem Mehrfamilienhaus. Die Frau kam wegen ihrer schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl gegen sie.

dpa