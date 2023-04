Dortmund: Mann läuft über Autobahn – tot!

Am Samstag um etwa 21.30 Uhr ist ein 46-jähriger Mann auf der A44 bei Geseke östlich von Dortmund von einem Auto überfahren und tödlich verletzt worden.

Der nach ersten Ermittlungen aus Polen stammende Mann sei am Freitagabend mit in einem Kleinbus von Holland in sein Heimatland zurückgefahren, teilte die Polizei Dortmund am Sonntag mit. Während der Rast auf einem Parkplatz sei der Mann über die Fahrbahn der angrenzenden Autobahn gelaufen und in eine Mittelschutzplanke geklettert.

Als er von dort aus wieder zum Seitenstreifen zurückgehen wollte, kollidierte er laut Mitteilung der Polizei mit dem Wagen eines 53-jährigen Fahrers.

Weshalb der Mann die Autobahn betreten habe, sei noch unklar, sagte ein Sprecher der Polizei. Während der Unfallaufnahme blieb die A44 in Richtung Kassel nach Angaben der Polizei vollständig gesperrt.

dpa