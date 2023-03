Dortmund: Horror-Crash nach illegalem Autorennen – Familie verletzt

Am Samstagabend sorgte ein illegales Autorennen nach Vermutung der Polizei für einen Unfall in Dortmund, bei dem eine unbeteiligte Familie verletzt worden ist. Der Wagen der Familie stieß beim Abbiegen mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen und schleuderte gegen einen Ampelmast. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sei nicht auszuschließen, dass der 31 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens sich zuvor mit einem weiteren PKW ein Rennen über eine Ausfallstraße lieferte.

Bei dem Crash wurden eine 28-jährige Frau und ihre Kinder im Alter von zehn Monaten und sechs Jahren leicht verletzt, der Vater am Steuer des Autos blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt auch gegen einen weiteren vermutlich beteiligten Autofahrer, einen 25-Jährigen. Führerscheine und Mobiltelefone der beiden Männer wurden sichergestellt.

Dortmund: Der Kampf gegen illegale Autorennen in der Innenstadt

Bei Kontrollen im Kampf gegen illegale Autorennen in der Dortmunder Innenstadt in der Nacht zum Sonntag wurden insgesamt mehr als 30 Verstöße geahndet, 70 Fahrzeuge und 150 Menschen wurden überprüft. 200 Mal wurde die zulässige Geschwindigkeit überschritten, in einem Fall fuhr ein Wagen aus Hagen 74 km/h bei erlaubten 30 km/h.

