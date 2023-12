Dortmund Hauptbahnhof: Drogendealer legt spezielle „Päckchen“ unter Weihnachtsbaum

Alle Jahre wieder legt das Christkind Geschenke unter den Weihnachtsbaum. An dieser Sage orientierte sich offenbar auch ein 28-jähriger Drogendealer am Dortmunder Hauptbahnhof, als er seine „Päckchen“ unter dem großen Bahnhofs-Weihnachtsbaum platzierte. Doch dann wurde die Polizei auf ihn aufmerksam. Was war passiert?

Am Abend des 20. Dezembers bemerkte ein Streifenteam der Bundespolizei einen hektisch gestikulierenden Mann im Dortmunder Hauptbahnhof. Da der Mann aus Soest (NRW) sich gegenüber den Beamten nicht ausweisen konnte, durchsuchten sie ihn nach Ausweisdokumenten. Dabei fanden die uniformierten Ordnungshüter in seiner rechten Jackentasche eine mit Ecstasy und Hasch befüllte Zigarettenpackung.

Währenddessen wertete ein weiterer Bundespolizist auf der Wache Videomaterial aus, welches den Verdächtigen dabei zeigte, wie er einen Gegenstand unter dem Weihnachtsbaum deponierte. Dank des Hinweises fanden die Beamten prompt eine Bauchtasche unter der Tanne, die mit Drogen befüllt war – darunter 87 Ecstasy-Pillen, Hash und Marihuana.

Inzwischen konnte auch die Identität des algerischen Staatsbürgers festgestellt werden, der der Polizei bereits bekannt war. Nun sitzt der mutmaßliche Drogendealer im Polizeigewahrsam und muss sich wegen Drogenhandels und Unterschlagung verantworten.