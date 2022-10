Dortmund: Frau sticht Jugendlichen nieder – Lebensgefahr

Am Samstagabend kam es in Dortmund zu einem schrecklichen Verbrechen. Eine psychisch auffällige Frau soll versucht haben, einen 19-Jährigen auf offener Straße zu erstechen. Die 29-jährige Verdächtige habe zunächst einen Streit vom Zaun gebrochen und dann mit einem Messer auf den jungen Mann eingestochen, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag.

Das 19-jährige Zufallsopfer habe dabei am Samstagabend lebensgefährliche Verletzungen erlitten, sei aber durch eine Notoperation gerettet worden. Die 29-Jährige sei später in ihrer Wohnung festgenommen worden.

Das Opfer hatte die Angreiferin mit dem Handy filmen können. Auf den Aufnahmen habe die Polizei die in Tatortnähe wohnende Frau wiedererkannt und dann in ihrer Wohnung bei der Durchsuchung auch „Tatmittel“ sichergestellt. Die Polizei sucht dennoch Zeugen der Bluttat.

dpa