Polizeimeldungen

Dortmund: Busfahrer (65) verliert Bewusstsein – drei Kinder verletzt

30. April 2023

In Dortmund geriet ein Busfahrer kurzzeitig in Ohnmacht. Dabei wurden fünf parkende Autos gerammt und vier Personen verletzt. Die Polizei geht von einem internistischen Vorfall aus. Der 65-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.