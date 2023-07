Ein Radfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto in Dinslaken (NRW) tödlich verletzt worden. Der 83-Jährige habe am Dienstag (25. Juli) die Straße überquert und sei dabei aus zunächst unbekannter Ursache mit dem Auto eines 61-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Der Radfahrer starb noch an der Unfallstelle. Weitere Details zum Ablauf waren am Dienstag zunächst nicht in Erfahrung zu bringen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

dpa