Brutaler Raubüberfall in Leverkusen: „Die haben eine Maschinenpistole!“

Spektakulärer Überfall am Mittwochvormittag, 22. März, in Leverkusen-Wiesdorf: Gegen 10.15 Uhr werden die Angestellten eines Juweliers am Friedrich-Ebert-Platz plötzlich von zwei bewaffneten Räubern bedroht, zwei von ihnen durch Schläge verletzt. Bei der Flucht zieht das Duo jede Menge Aufmerksamkeit auf sich.

Einem Bericht des Kölner Stadt-Anzeiger zufolge sollen die Täter nach ihrem Überfall von zahlreichen Passanten gefilmt worden sein: Kurz nach 10 Uhr war die Innenstadt bereits gut besucht, viele Menschen waren in der Fußgängerzone unterwegs.

Keine gute Idee: Einige Männer sollen sich dem Verbrecher-Duo an die Fersen geheftet haben. Dann hörte man Rufe: „Vorsicht! Die haben eine Maschinenpistole!“ Welche Waffe, oder Waffen, bei dem Überfall genau gezückt wurden, ist weiterhin unklar.

Die Verbrecher konnten mit Schmuck aus der Auslage in einem weißen sowie einem schwarzen Auto flüchten. Ein Großaufgebot der Polizei war im Einsatz, ein Hubschrauber unterstützte die Fahndung aus der Luft. Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen – dank zahlreicher Videos und Bilder dürfte es nicht schwer fallen, die beiden mutmaßlichen Verbrecher zu identifizieren.