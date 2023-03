Bottrop (NRW): Steinkauz steckt in Kaminrohr fest – Feuerwehr rückt an

Der Entdeckermut einer Eule wurde nicht belohnt. Daher musste die Feuerwehr in Bottrop einen verirrten Steinkauz aus einem Kaminrohr retten. Die Hauseigentümerin hatte zuvor ein ungewöhnliches Kratzgeräusch gehört und die Einsatzkräfte verständigt, wie ein Feuerwehrsprecher am Samstag erklärte.

Vor Ort stellten diese fest, dass der Steinkauz in dem Kamin feststeckte. Die Einsatzkräfte befreiten das mit Ruß verschmutzte Tier. Die Eule blieb den Angaben nach unverletzt und wurde in eine Auffangstation gebracht, um dort von geschultem Personal gereinigt zu werden. Zuvor hatte die „WAZ“ über die Rettungsaktion am Freitag berichtet.

dpa