Bonn: Mann springt vor Autos und verletzt Polizeibeamte

Donnerstagabend (25. Mai), 23 Uhr in der Bonner City: Ein Schweizer (62) springt wahllos vor fahrende Autos und bringt sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer in Lebensgefahr. Zeugen alarmieren die Polizei, die wenig später mit Einsatzwagen eintrifft. Als die Ordnungshüter versuchen, den Mann von der Straße zu lenken, weigert er sich jedoch, die Anweisungen zu befolgen. Stattdessen beleidigt er die Beamten und leistet Widerstand bei der Festnahme. Weil er seine Identität nicht preisgeben will, durchsuchen die Einsatzkräfte den Aggressor, der sich körperlich wehrt und weiter mit Beleidigungen um sich wirft.

Bei dem Gerangel verletzt sich ein Beamter schließlich am Handrücken. Der Ausraster endet für den 62-Jährigen auf der Polizeiwache. Dort stellen die Ordnungshüter bei ihm noch einen Atemalkoholwert von 1,2 Promille fest. Jetzt hat er ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung an der Backe.