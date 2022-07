Bochum: SEK-Einsatz wegen illegalen Waffenbesitzes – Verdächtiger bei Festnahme verletzt

Weil die Polizei einen Mann wegen Waffenbesitzes offenbar als potentiellen Gefährder gesehen hat, musste das SEK ausrücken. In Bochum ist ein 50-Jähriger nach einem Hinweis auf illegalen Waffenbesitz vorläufig festgenommen worden. Der Mann wurde bei dem Zugriff am Sonntag leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war ein Spezialeinsatzkommando (SEK) beteiligt. Nach Angaben eines Polizei-Sprechers lägen bisher keine Hinweise auf einen extremistischen Hintergrund vor. Die Ermittlungen dauerten aber an. Der Zugriff in der Wohnung ereignete sich am frühen Sonntagabend gegen 18.30 Uhr.

dpa