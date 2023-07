Bluttat in Duisburg: Unbekannter geht mit Hammer und Stichwaffe auf Mann los

In der Nacht zu Freitag (28. Juli) soll ein Mann in Duisburg einen 39-Jährigen mit einem Hammer attackiert und diesen lebensgefährlich verletzt haben. Der unbekannte Täter habe bei dem Angriff außerdem eine Stichwaffe benutzt, teilte die Polizei am Freitag mit. Der verletzte Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Am Tatort sicherten die Beamten den Hammer.

Zeugen beschrieben den Angreifer als etwa 1,75 Meter groß und dunkel gekleidet. Dazu soll er eine graue Sturmmaske getragen haben. Eine Mordkommission unter Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 / 2800 an das Kriminalkommissariat 11 der Polizei Duisburg wenden können.

mit dpa