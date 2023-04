Bilanz „Car-Freitag“ 2023 in NRW: Über 6500 Strafen – in Essen war es besonders heftig

An Karfreitag trifft sich die Autotuner-Szene traditionell zum posieren – und vermutlich auch zum provozieren: Die Polizei in NRW hat die Fahrer der aufgemotzten Autos am „Car-Freitag“ fleißig zur Kasse gebeten. Bei Verkehrskontrollen seien mehr als 4300 Verwarnungsgelder erhoben und 2200 Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen gefertigt worden, teilte ein Sprecher des NRW-Innenministeriums auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

>> „Car-Freitag“ in NRW: Polizei legt getunte Autos still – Poser nutzen stillen Feiertag zum Saisonstart <<

In Essen hatte die Polizei einen Parkplatz geräumt, auf dem sich 1500 Autoposer mit ihren aufgemotzten Autos versammelt hatten. Die landesweite Bilanz lag deutlich über dem Niveau des Vorjahres, als am Karfreitag, der von der Autoposer-Szene mit C und Bindestrich geschrieben wird, gut 3600 Verwarnungsgelder erhoben und 1600 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten gefertigt wurden.

>> „Car-Freitag“ in Düsseldorf 2022: Zehn Luxusautos aus dem Verkehr gezogen <<

dpa