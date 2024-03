Bielefeld: Boxer auf offener Straße erschossen – Thema im Landtag

Nach den tödlichen Schüssen in der Fußgängerzone von Bielefeld (NRW) wird die Landesregierung den Innenausschuss des Landtags über den aktuellen Ermittlungsstand informieren. Zu Beginn der Sitzung am Donnerstag um 13.30 Uhr wurde eine sogenannte Aktuelle Viertelstunde angesetzt, die von der AfD-Fraktion beantragt wurde.

Innenminister Herbert Reul (CDU) soll laut dem Antrag der AfD einen „umfassenden Sachstandsbericht“ zu dem Verbrechen vom Samstagabend vorlegen. Die eingesetzte Mordkommission arbeite zahlreiche Hinweise ab, teilte die Polizei Bielefeld am Montag mit. Das Opfer ist der ehemalige Box-Profi Besar Nimani, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage bestätigte. Der 38-jährige Bielefelder besaß die kosovarische Staatsangehörigkeit.

Bielefeld: Boxer auf offener Straße erschossen

Die Schüsse fielen mitten in der Fußgängerzone von Bielefeld. Am Samstag hatte Nimani sein Auto laut den Ermittlungen der Polizei in der Nähe des Tatortes geparkt und war dann zu Fuß in Richtung eines Geschäfts gegangen. Noch auf der Straße wurde auf ihn geschossen, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft hieß. Laut Obduktionsergebnis starb der 38-Jährige an zahlreichen Schussverletzungen, wobei die Hauptverletzungen den Brustbereich betrafen, teilten die Ermittler mit. Was war passiert?

Am Samstag (9. März) hatte der Kosovare sich ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge in der Innenstadt aufgehalten, als die Schüsse ihn aus unmittelbarer Nähe in der Fußgängerzone trafen. Wie viele Schüsse abgefeuert worden seien, sei erst klar, wenn der Obduktionsbericht vorliege, sagte eine Sprecherin der Bielefelder Polizei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.

Bielefeld: Boxer starb noch am Tatort in der Innenstadt

Der Mann sei „aufgrund der Schwere seiner Verletzungen noch am Tatort“ gestorben, hielt der Polizeibericht fest. Dort war am Samstagabend die Spurensicherung in der abgesperrten Altstadt zu sehen. Eine Mordkommission ermittelt. „Nach dem aktuellen Kenntnisstand besteht keine Gefährdung für unbeteiligte Dritte“, hieß es in einer Polizeimeldung.

mit dpa