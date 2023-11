Betrunkener kracht in Dorsten gegen Baum – Beifahrer in Lebensgefahr

Dramatische Szenen spielten sich in der Nacht zu Sonntag (26. November) ab: Weil ein betrunkener Fahrer mit seinem Kleintransporter gegen einen Baum prallte, schwebt sein Beifahrer in Lebensgefahr. Die beiden Männer waren am Sonntag kurz nach Mitternacht auf einer Landstraße in Dorsten unterwegs, als der Kleintransporter aus ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abkam. Er prallte gegen einen Baum und grub sich in den Straßengraben, wie die Polizei mitteilte.

Durch den Aufprall wurde die Beifahrertür abgerissen und der 23-jährige Beifahrer aus dem Fahrzeug geschleudert. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Dem 24 Jahre alten offensichtlich alkoholisierten Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

dpa