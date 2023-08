Betrunkener Autofahrer soll Polizistin in Essen verletzt haben

Skurrile Polizeikontrolle in Essen. Dort soll ein betrunkener Autofahrer bei der Flucht vor einer Polizeikontrolle eine Polizistin verletzt haben. Eine Zeugin hatte einen offensichtlich betrunkenen Mann gemeldet, der auf der Straße gelegen habe und dann in ein Auto eingestiegen sei, berichtete die Polizei am Freitag.

Polizisten konnten den beschriebenen Wagen anhalten und wollten den Fahrer kontrollieren. Der 43-Jährige sei aber bei noch geöffneter Fahrertür losgefahren und geflüchtet. Dabei habe die Tür eine Polizistin am Ellenbogen getroffen und verletzt.

Kurz darauf hätten die Verfolger am Donnerstag (24. August) das abgestellte Auto entdeckt. Ganz in der Nähe fanden sie auch den 43-Jährigen und seine Beifahrerin, die sich in einem Garten versteckt hatten. Der Führerschein, den der 43-Jährige vorzeigte, war offensichtlich gefälscht. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen einer ganzen Reihe von Delikten gegen ihn ein.

dpa