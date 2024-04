Polizei NRW warnt vor Terror-Gefahr nach Anschlagsplänen

Die Polizeigewerkschaften haben den Fall der vier jugendlichen Terrorverdächtigen aus Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg als äußerst besorgniserregend bezeichnet und zur Wachsamkeit aufgerufen. Die vier Minderjährigen sollen einen islamistischen Terroranschlag geplant haben, der den Zielen und der Ideologie des Islamischen Staats (IS) entspricht und sitzen seit Ostern in Untersuchungshaft, wie die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf am Freitag mitteilte. Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) bezeichnete den Fall als besonders besorgniserregend.

Der Bundesvorsitzende der DPolG, Rainer Wendt, äußerte, dass die Tatverdächtigen nicht dem üblichen Bild von mutmaßlichen Extremisten mit islamistischem Hintergrund entsprechen. Sie seien nicht um die 30 Jahre alt, männlich und möglicherweise kampferprobt, sondern es handle sich um Jugendliche, die normal unter uns leben und zur Gesellschaft gehören. Wendt betonte die Bedeutung von Wachsamkeit aller Mitglieder der Gesellschaft, da Islamisten gezielt versuchen würden, junge Menschen für ihre Terrorziele zu rekrutieren.

Polizei NRW: Terror muss immer ernstgenommen werden

Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in NRW, Michael Mertens, unterstrich, dass Terror unabhängig von Alter und Geschlecht ernst genommen werden müsse und mahnte davor, die Ernsthaftigkeit der Situation herunterzuspielen. Bei der Generalstaatsanwaltschaft wurde darauf hingewiesen, dass keine Angaben über Zwischenstände im laufenden Ermittlungsverfahren gemacht würden.

Laut NRW-Innenminister Herbert Reul handelt es sich bei den Festgenommenen um eine 15-Jährige aus Düsseldorf, einen 15-Jährigen aus Lippstadt, eine 16-Jährige aus Iserlohn und einen 16-Jährigen aus Ostfildern in Baden-Württemberg. Sie sollen sich den Ermittlern zufolge zu einem Verbrechen – Mord und Totschlag – in Verbindung mit der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat bereit erklärt haben. Reul betonte, dass das Internet bei ihrer Radikalisierung eine Rolle gespielt habe und islamistische Influencer sich gezielt an Jugendliche richteten.

Nancy Faeser räumt „hohe islamistische Bedrohungslage“ ein

Bundesinnenministerin Nancy Faeser äußerte sich entsetzt über die mutmaßlichen Terrorpläne und betonte die hohe islamistische Bedrohungslage. Auch in der Schweiz nahmen die Sicherheitsbehörden drei Jugendliche im Alter von 15, 16 und 18 Jahren fest, die Sprengstoffanschläge geplant haben sollen. Die Behörden prüfen mögliche Verbindungen zu den Fällen in Deutschland.

mit dpa