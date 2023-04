Bergheim (NRW): Hallenbad nach Chlorgas-Unfall evakuiert – 21 Schüler im Krankenhaus

Im Bergheimer Stadtteil Quadrath-Ichendorf (NRW) ist es am Dienstag im Oleanderbad zu einem Chlorgas-Austritt gekommen. 21 Schüler und drei Erwachsene wurden verletzt. Das Bad wurde geräumt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und befragt die Angestellten einer Spezialfirma für Schwimmbadtechnik, die Wartungsarbeiten durchgeführt haben sollen.

Bergheim: Chlorgas-Austritt im Hallenbad – Polizei sperrt Einsatzort weiträumig ab

Polizisten sperrten bis zum frühen Nachmittag den Einsatzort rund um das Bad weiträumig ab. Hierdurch kam es zu Verkehrsbehinderungen. „Die Polizei hat alle Räumlichkeiten des Schwimmbads beschlagnahmt“, teilte die Polizei im Rhein-Erft-Kreis mit. Gefahren für Anwohner und Passanten bestanden zu keiner Zeit. Dennoch forderte die Feuerwehr Bergheim Passanten auf, An- und Abfahrtswege rund um die Einsatzstelle am Oleanderbad freizuhalten.

Wie die Polizeidienststelle Rhein-Erft-Kreis auf „24RHEIN“-Nachfrage mitteilte, sei die Feuerwehr gegen 11.30 Uhr aufgrund eines austretenden Gefahrenstoffes in das Schwimmbad gerufen worden. „Bei einem Chlorgas-Austritt in einem Schwimmbad an der Straße Auf der Helle wurden 21 Kinder und drei Erwachsene verletzt. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Alle Kinder werden derzeit mit leichten bis mittleren Verletzungen in umliegende Kinderkrankenhäuser transportiert“, teilte die Feuerwehr Bergheim mit.

„Bei Wartungsarbeiten war es aus bislang unbekannter Ursache zum Austritt einer Kleinstmenge des Chlorgas gekommen. Als die Lehrkräfte und die Badeaufsicht einen stechenden Geruch bemerkten, evakuierten sie sofort die Kinder aus dem betroffenen Bereich und alarmierten die Rettungskräfte. Die Feuerwehr Bergheim war mit mehreren Einheiten im Einsatz. Für den Rettungsdienst wurde das Stichwort ‚Massenanfall von Verletzten‘ ausgerufen“, teilte die Feuerwehr Bergheim auf Facebook mit.

Gegen 14 Uhr war der Einsatz am Oleanderbad beendet. Auch die Sperrungen rund um die Straße wurden aufgehoben.