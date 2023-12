Bei Löscheinsatz in Solingen: Unbekannte zünden Böller neben Feuerwehrmann

Jugendlicher Leichtsinn oder vorsätzliche Straftat? Bei einem Löscheinsatz in Solingen haben Unbekannte einen Böller neben einem Feuerwehrmann gezündet. „Wir ermitteln wegen versuchter Körperverletzung“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag (28. Dezember) in Wuppertal. Feuerwehr und Polizei waren am Mittwochabend (27. Dezember) zu einem brennenden Haus gerufen worden. Das Haus wurde durch den Brand stark beschädigt.

Während des Einsatzes sei dann an einem Fahrzeug der Feuerwehr etwa eineinhalb Meter von dem Feuerwehrmann entfernt der Knallkörper detoniert. Zeugen hätten danach mehrere Kinder oder Jugendliche weglaufen sehen. „Wir versuchen da die Situation zu regeln und werden dabei mit Knallkörpern beworfen“, sagte ein Polizeisprecher. Der Feuerwehrmann habe ein leichtes Knalltrauma erlitten, sei aber einsatzfähig geblieben.

dpa