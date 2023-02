Beckum (NRW): Auto erfasst 38-Jährigen auf A2 – und fährt weiter

Auf der Autobahn 2 kam es zu einem heftigen Personenunfall. Ein 38-jähriger Mann wurde bei Beckum (Kreis Warendorf, NRW) nach einem Unfall auf der Fahrbahn von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Der Fahrer oder die Fahrerin des silbernen Wagens sei geflüchtet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es würden nun Zeugen gesucht, die den Unfall auf der A2 in Richtung Dortmund am Freitagabend gegen 22.40 Uhr beobachtet hätten.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der 38-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kollidierte mit einer Leitplanke und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Nachdem er aus dem Auto gestiegen war, wurde er auf dem mittleren Fahrstreifen von dem silbernen Auto erfasst. Ein Zeuge habe den schwerverletzten Mann von der Fahrbahn auf den Seitenstreifen gezogen.

dpa