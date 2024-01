Bauernproteste eskalieren: Landwirte blockieren Autobahnauffahrten zwischen NRW und Hessen

Landwirte haben am Dienstagmorgen (9. Januar) die Autobahnauffahrten der A45 an den Anschlussstellen Haiger/Burbach an der Grenze zwischen Hessen und Nordrhein-Westfalen blockiert. Die Zufahrten seien in beide Fahrtrichtungen der Autobahn durch Traktoren versperrt gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Landwirte hätten dazu zwei Kreisel (B277 und B54) blockiert.

Der Stau sorgte nach Polizeiangaben sowohl auf den anliegenden Bundesstraßen als auch auf der Autobahn für Verkehrsbehinderungen und Stau.

Bauernprotest auf A45 war nicht angemeldet

Den Angaben zufolge war die Protestaktion nicht angemeldet. Gegen 6 Uhr hätten die Teilnehmer die Blockade freiwillig wieder aufgelöst. Die Polizei ermittelt laut einem Sprecher wegen Verstoßes gegen das Versammlungsrecht.

Der Deutsche Bauernverband hatte bundesweit zu einer Aktionswoche aufgerufen, um gegen die geplante Streichung von Subventionen für die Branche zu demonstrieren. Dabei geht es vor allem um die Steuervergünstigung von Agrardiesel. Dass die Bundesregierung ihre Sparpläne teils zurückgenommen hat, reicht dem Verband nicht aus.

