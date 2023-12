Baggerfahrer kollidiert mit Brücke und wird schwer verletzt

Ein auf der Straße fahrender Bagger ist in Essen mit dem Ausleger gegen eine Eisenbahnbrücke gestoßen. Bei der Kollision erlitt der Baggerfahrer am Donnerstagmittag (21. Dezember) schwere Verletzungen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte nutzen eine Rettungsplattform, um den Baggerfahrer in der Fahrerkabine zu versorgen und ihn herauszuholen. Nach notärztlicher Versorgung wurde er in eine Essener Klinik transportiert.

Die Eisenbahnbrücke wurde laut Feuerwehr umgehend für den Bahnverkehr gesperrt – für gut drei Stunden gesperrt. Ein Experte sollte beurteilen, ob die Brücke weiter befahrbar war. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt den Angaben zufolge die Polizei.

dpa