Bad Salzuflen: Teenager flüchtet vor Polizei und wird angeschossen – Lebensgefahr

Nach Schüssen von Polizisten auf einen flüchtenden Autofahrer in Bad Salzuflen (NRW) ist das Opfer noch nicht außer Lebensgefahr. Der junge Mann sei inzwischen in einer Klinik in Hannover operiert worden, sagte ein Polizeisprecher. Der 19-Jährige hatte am Samstag schwere Verletzungen durch Schüsse aus Dienstwaffen von Polizeibeamten erlitten.

Er war zuvor mit seinem Wagen vor einer Polizeikontrolle davongerast. Streifenwagen verfolgten sein Auto bis in eine Sackgasse in einem Wohngebiet. Dort stiegen die Beamten aus. Der Fahrer habe jedoch gewendet und sei mit hoher Geschwindigkeit auf die Beamten zugefahren. Daraufhin hätten die Polizisten mit ihren Dienstwaffen auf den Wagen geschossen und den jungen Mann getroffen. Er erlitt mehrere Schussverletzungen.

Weitere Angaben zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf des Einsatzes gab es am Sonntag zunächst nicht. Die Bielefelder Polizei setzte eine Mordkommission ein.

dpa