Auto zwischen Schranken eingeklemmt – dann kommt der Zug

Im letzten Moment hat sich eine Autofahrerin gerettet, die mit ihrem Wagen auf einem Bahnübergang im Kreis Heinsberg stecken geblieben ist. Das Auto der 29-Jährige geriet in Übach-Palenberg zwischen die sich senkenden Bahnschranken, teilte die Polizei mit. Die junge Frau stieg am frühen Freitagabend sofort aus, brachte sich in Sicherheit und musste mitansehen, wie ein Regionalzug ihren Wagen erfasste.

Sie und der 51 Jahre alte Zugführer erlitten einen Schock, die Fahrgäste blieben unverletzt. Das Auto wurde den Angaben nach völlig zerstört, der Zug war nicht mehr fahrbereit.

Auch an der Gleisanlage und an einem benachbarten Grundstück gab es Schäden. Die Polizei klärt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

dpa