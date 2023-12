Autounfall an Heiligabend in NRW: PKW brennt aus – vier Menschen zum Teil schwer verletzt

Bei einem Autounfall in Dormagen sind an Heiligabend, gegen 19 Uhr, vier Menschen verletzt worden. Ein 54-Jähriger Kölner war nach Verlassen eines Kreisverkehrs (Salm-Raifferscheid-Allee Ecke Roggendorfer Straße) im Stadtteil Hackenbroich aus ungeklärter Ursache mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten.

Es kam zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 52-jährigen Frau. Mit ihr im Auto saßen noch ein 13-jähriges Kind sowie eine 73-jährige Frau. Der Wagen der Frau brannte nach dem Unfall aus.

Alle vier Unfallbeteiligten kamen mit zum Teil schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

